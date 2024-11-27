Irak'ın Kuzeyinde 8 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde önemli bir operasyon gerçekleştirerek 8 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Açıklama, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde yapılan operasyonlar sonucunda elde edilen bilgileri içeriyor.

Bakanlığın açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milletinden aldığı güçle terörle mücadelede kararlılıkla devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

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