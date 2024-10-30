Irak'ın Kuzeyinde PKK'ya Yönelik Operasyon

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe Kilit Operasyonu bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonda 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz," ifadelerine yer verildi.