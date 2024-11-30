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Irak Savunma Bakanı: Ordumuz Sınırları Koruma Konusunda Hazır

Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, ülke sınırlarını korumak için ordunun hazır olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 00:36
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 00:36
Irak Savunma Bakanı: Ordumuz Sınırları Koruma Konusunda Hazır

Irak Savunma Bakanı, Sınır Güvenliğini Vurguladı

Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, ordunun ülkenin sınırlarını ve hava sahasını her türlü tehlikeden korumaya hazır olduğunu belirtti. Abbasi, Suriye'de yaşanan güncel gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Kararlılık ve Hazırlık Vurgusu

Abbasi açıklamasında, "Yiğit ordumuz, tüm teşkilatıyla ve diğer güvenlik güçlerimizle omuz omuza, Irak'ın sınırlarını ve semasını her türlü tehlikeden korumak için hazır olup görevlerine devam etmektedir. Irak'ın güvenliği için gece gündüz ayaktayız ve aziz ülkemiz topraklarına hiçbir teröristin, sabotajcının sızmasına izin vermeyeceğiz," ifadelerine yer verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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