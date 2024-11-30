Irak Savunma Bakanı: Ordumuz Sınırları Koruma Konusunda Hazır

Irak Savunma Bakanı, Sınır Güvenliğini Vurguladı

Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, ordunun ülkenin sınırlarını ve hava sahasını her türlü tehlikeden korumaya hazır olduğunu belirtti. Abbasi, Suriye'de yaşanan güncel gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Kararlılık ve Hazırlık Vurgusu

Abbasi açıklamasında, "Yiğit ordumuz, tüm teşkilatıyla ve diğer güvenlik güçlerimizle omuz omuza, Irak'ın sınırlarını ve semasını her türlü tehlikeden korumak için hazır olup görevlerine devam etmektedir. Irak'ın güvenliği için gece gündüz ayaktayız ve aziz ülkemiz topraklarına hiçbir teröristin, sabotajcının sızmasına izin vermeyeceğiz," ifadelerine yer verdi.

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