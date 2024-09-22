Irak'taki Şii Milisler, İsrail Üssüne Saldırdı

Irak'tan Ürdün Vadisi'ne Saldırı

Irak'ta faaliyet gösteren İslami Direniş adlı Şii milis grubu, Ürdün Vadisi'ndeki İsrail'e ait askeri üssü hedef aldı.

Saldırı Detayları

Grup tarafından yapılan resmi açıklamada, saldırının insansız hava araçları (İHA) kullanılarak gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırının ardından İsrail hedeflerine yönelik yeni saldırıların gerçekleştirileceği vurgulandı.

İsrail Ordusunun Yanıtı

İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde doğudan yaklaşan bir şüpheli hedefin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ayrıca, bölgedeki artan gerilim nedeniyle sirenlerin çaldığı ve şarapnel düşmesi ihtimali nedeniyle halkın dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Olay sonrası can kaybı veya yaralanma durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.