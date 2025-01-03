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Irak’tan İsrail'in Gazze'deki Saldırılarına Sert Kınama

Irak, İsrail'in Gazze'deki yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını hedef almasını kınadı ve insani hukukun ihlaline dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 02:00
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 02:00
Irak’tan İsrail'in Gazze'deki Saldırılarına Sert Kınama

Irak Hükümeti'nden Açıklama

Irak, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını hedef almasını kınadı. Hükümet Sözcüsü Basim el-Avadi, bu saldırıları 'çatışmayı genişletmek ve savunmasız masum insanları hedef almak için açık ve tekrarlanan bir adım' olarak nitelendirdi.

Barış Umudu ve İnsani Yardım İhtiyacı

Yeni yılın gelişiyle birlikte, barış ve güvenliğin hakim olacağı umudunun bulunduğu bir dönemde, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin çadırlarını hedef almaya devam ettiğini vurguladı. Avadi, İsrail'in saldırılarını, barış, ateşkes çabaları ve insani yardım için tüm fırsatları baltalamakla suçladı.

Uluslararası Hukukun İhlali

Avadi, bu saldırıların İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ettiğinin açık bir göstergesi olduğunu belirtti. Ayrıca, bunların insani yardıma ihtiyaç duyan savunmasız bireylere karşı bir barbarlık örneği olduğuna dikkat çekti.

Ortak Çaba Çağrısı

Filistin halkının maruz kaldığı soykırımdan kurtarılması için, bölgedeki gerilimin artmasının önlenmesi adına ortak çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Geçtiğimiz gün, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde evler, yerinden edilmiş insanların çadırları ve toplanan vatandaşları hedef aldı. Bu hava saldırılarında 78 Filistinli hayatını kaybetmiş, birçok kişi yaralanmıştır.

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