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Irak ve Suriye'de 32 Terör Hedefi İmha Edildi

Hava harekatı ile 32 terör hedefi imha edildi, güvenlik önlemleri ön planda tutuldu.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 00:30
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 00:30
Irak ve Suriye'de 32 Terör Hedefi İmha Edildi

İlk Gelişmeler

Milli Savunma Bakanlığı, 23 Ekim tarihinde Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen hava harekatında 32 terör hedefinin imha edildiğini duyurdu. Açıklamada, çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Hava Harekatının Amacı

Açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi, halkın ve güvenlik güçlerinin terör saldırılarından korunması ve hudut güvenliğinin sağlanması hedeflendi. Bu harekatlar, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı kapsamında gerçekleştirildi.

Kullanılan Mühimmat ve Güvenlik Tedbirleri

Hava harekatlarında, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldığı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, ülkenin ve milletin güvenliği için terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, harekat sırasında masum sivillerin, dost unsurların ve kültürel varlıkların zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı aktarıldı.

Gelecek Vaatleri

Bakanlık, geçmişte olduğu gibi bugünde terörle mücadele edeceğinin altını çizerken, "Tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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