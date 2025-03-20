İran, Almanya ve İngiltere'nin Temsilcilerini Dışişleri Bakanlığına Çağırdı

İran, BM İnsan Hakları Konseyi'nde aleyhine karar taslağı sunan Almanya ve İngiltere'nin diplomatlarını Dışişleri Bakanlığına davet etti.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 07:06
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 07:06
İran, Almanya ve İngiltere'nin Temsilcilerini Dışişleri Bakanlığına Çağırdı

İran, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne aleyhinde karar taslağı sunan Almanya ve İngiltere'nin Tahran'daki temsilcilerini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi ve İngiltere'nin Tahran Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığına davet edildi. Haberde, Dışişleri Bakanlığı Kadın İşleri ve İnsan Hakları Genel Müdürü Furuzende Vedieti'nin, çağrılan Avrupalı diplomatlara İran'ın itirazlarını ilettiği bildirildi.

Vedieti, bu ülkelerin İran halkına baskı yapmak amacıyla insan haklarını kötüye kullanmasını kınadıklarını vurguladı. Ayrıca, Alman ve İngiliz diplomatlara, bu ülkelerin Gazze'de soykırım ve savaş suçları işleyen İsrail'e desteklerini hatırlatarak, "İnsan haklarını savunacak pozisyonda değilsiniz" mesajını iletti.

Avrupalı diplomatlar, İran'ın itirazlarını kendi ülkelerine ileteceklerini belirtti.

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