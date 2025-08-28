DOLAR
İran: Avrupa'nın 'snapback' Kararıyla BM Yaptırımlarına Yanıt Verilecek

İran Dışişleri Bakanı, Avrupa'nın Tahran'a BM yaptırımlarını geri getirebilecek 'snapback' mekanizmasını işletme kararına uygun şekilde yanıt vereceklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 17:41
Açıklamanın Önemi

İran Dışişleri Bakanı, Avrupa'nın Tahran'a BM yaptırımlarını yeniden uygulamaya sokabilecek 'snapback' mekanizmasını işletme kararına uygun şekilde yanıt vereceklerini ifade etti.

Snapback Mekanizmasının Kapsamı

'Snapback' mekanizması, Birleşmiş Milletler çerçevesinde daha önce kaldırılmış veya hafifletilmiş yaptırımların yeniden yürürlüğe konulmasına imkân tanıyan bir uygulama olarak değerlendiriliyor; İran yetkilisi, bu karara karşılık verecekleri mesajını net biçimde iletti.

