İran Batısında Askeri Tatbikat Başlattı

İran, Askeri Tatbikat İle Savaşa Hazırlığını Artırıyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin batısında Irak sınırı yakınlarında önemli bir askeri tatbikat düzenlediğini açıkladı. Bu tatbikat, 13 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Tatbikatın Amacı Nedir?

İran resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, tatbikatın temel amacı silahlı kuvvetlerin savaşa hazır olma düzeyini artırmak olarak belirlendi. Kirmanşah eyaletine bağlı Kasr-ı Şirin ilçesinde gerçekleştirilen tatbikat, ulusal güvenlik ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesi için önemli bir adım olarak görülüyor.

Askeri tatbikat, bölgedeki gerilimlerin arttığı bir dönemde gerçekleştiriliyor ve İran, bu tür etkinliklerle askeri gücünü sergilemeyi hedefliyor.