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İran Cumhurbaşkanı: Nükleer Anlaşmaya Dönme Hazırlığı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Batılı ülkelerin yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda nükleer anlaşmaya dönmeye hazır olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 21:46
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 21:46
İran Cumhurbaşkanı: Nükleer Anlaşmaya Dönme Hazırlığı

İran'dan Nükleer Anlaşmaya Geri Dönüş Mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, ABD ve Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde İran'ın anlaşmaya geri dönmeye hazır olduğunu belirtti.

Karşılıklı Saygı ve İşbirliği Vurgusu

Pezeşkiyan, hükümetinin dış politika yaklaşımının temelini oluşturan karşılıklı saygı ilkesine dikkat çekerek, komşularla ilişkilerin yanı sıra tüm dünya ile de güçlü bağlar kurmayı amaçladıklarını ifade etti.

Dostluk ve Barış Mesajı

ABD'li medya temsilcileri ile düzenlediği toplantıda bazı Batılı medya kuruluşlarının İran'ı kasıtlı olarak yanlış yansıttığını vurgulayan Pezeşkiyan, "Savaşın yerine barış ve güvenliği yerleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Nükleer Silahlar Konusundaki Tutum

Pezeşkiyan, İran'ın nükleer silahları üretme niyeti olmadığını ve ülkesinin güvenlik doktrininde bu tür silahların yer almadığını açıkladı. Ayrıca, nükleer müzakerelerdeki zorlukları da dile getirerek, nükleer anlaşmaya dönüş için Batılı ülkelerin katkıda bulunması gerektiğini belirtti.

İsrail’e Karşı Ses Yükseltti

İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırganlıklarına karşı sessiz kalmamaları çağrısında bulunan Pezeşkiyan, Batı medyasının konuya ilişkin tutumunu eleştirdi.

Bölgedeki Durum ve Husiler

Pezeşkiyan, Yemen'deki Husilerin tam bağımsız hareket ettiğini ve Tel Aviv yönetiminin saldırganlıklarının durdurulmaması durumunda barışın sağlanamayacağını ifade etti.

Uluslararası Davalara Yönelik Cevaplar

Heniyye'ye yönelik suikast sonrasında İran'ın vereceği yanıtı ertelediği konusunu da gündeme getiren Pezeşkiyan, bu tür eylemlerin uluslararası hukuk çerçevesinde kınandığını ve cevapsız kalmayacağını vurguladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı Üzerine Değerlendirmeler

Son olarak, Rusya'nın Ukrayna ile olan savaşında İran'ın yardımda bulunduğu iddialarını da yanıtlayan Pezeşkiyan, İran'ın bu savaşı desteklemediğini açıkça belirtti.

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