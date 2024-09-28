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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD, Nasrallah'ın Ölümünde Suçlu

Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD'yi suçladı ve uluslararası toplumu uyardı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 17:23
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD, Nasrallah'ın Ölümünde Suçlu

İran Cumhurbaşkanı'ndan Sert Açıklama

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın ölümüne neden olan saldırıyı değerlendirdi. Pezeşkiyan, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırının ardından yaptığı yazılı açıklamada, ABD'yi suçladı.

Hizbullah Liderine Övgü

Pezeşkiyan, yaptığı açıklamada Nasrallah’a, İsrail’e karşı yürüttüğü mücadele nedeniyle övgüde bulundu ve bu tür terörist saldırıların, direniş cephesini güçlendireceğini belirtti.

ABD'ye Sert Eleştiriler

Pezeşkiyan, saldırıların arkasında ABD'nin olduğunu ifade ederek, "Uluslararası toplum, bu terör saldırısının talimatının New York’tan verildiğini unutmayacaktır" dedi. Ayrıca, Siyonistlerin destekçisi oldukları için Amerikan yetkililerinin kendilerini aklayamayacaklarını vurguladı.

Netanyahu'nun Saldırı Talimatı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Beyrut'a yönelik saldırının emrini New York'ta bulunduğu esnada verdiğine dair görüntülerin de paylaşıldığı bilgisi kamuoyuna yansıdı.

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