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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BRICS Zirvesi'nde Doları Eleştirdi

Pezeşkiyan, BRICS zirvesinde ABD'nin doların gücünü zayıflattığını ve ulusal para birimlerinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 14:47
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BRICS Zirvesi'nde Doları Eleştirdi

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BRICS Zirvesi'nde Doları Eleştirdi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin doları bir silah olarak kullanarak uluslararası dengeyi bozduğunu ve BRICS'in ulusal para birimlerini güçlendirme potansiyelini vurguladığını dile getirdi.

BRICS'in Rolü ve ABD'nin Stratejisi

Pezeşkiyan, Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi toplantısında yaptığı konuşmada, "ABD, diğer ülkeleri kontrol etmek için doları bir silah olarak kullanıyor. Dünya BRICS'i doların gücünü zayıflatacak ve ulusal para birimlerini devreye koyacak bir kuruluş olarak biliyor," ifadesini kullandı.

Ekonomik İşbirliği ve Yeni Fırsatlar

BRICS üyesi ülkelerin enerji, gıda ve diğer önemli malların en büyük üreticisi ve tüketicisi olduğunu belirten Pezeşkiyan, bu durumun ulusal para birimlerinin kullanımını kolaylaştıracağını vurguladı. Ekonomik yaptırımlara karşı dayanışma ve ortak mekanizmalar kurmanın önemine de değindi.

Yeni Kalkınma Bankası ve Üye Ülkelerin Rolü

BRICS bünyesinde kurulan Yeni Kalkınma Bankası (NDB) gibi kuruluşların güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Pezeşkiyan, yeni üyelerin kabul edilerek sermaye artışı sağlanmasının önemini dile getirdi. Böylelikle üye ülkelerin altyapı çalışmalarına destek olunabileceğini belirtti.

Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerini bir araya getiren BRICS, bu yıl içinde İran, Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılımıyla üye sayısını 9'a çıkardı. BRICS, son yıllarda Ukrayna Savaşı sonrası Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle daha fazla önem kazandı.

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