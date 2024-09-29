İran'da Sahte İçki İçimi Sonucu 4 Ölüm

Reşt'te Sahte İçkiye Bağlı Ölümler

İran'ın Gilan eyaletine bağlı Reşt ilçesinde sahte içki tüketimi sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 6'sı ağır olmak üzere 20 kişi de zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Yetkililerinin Açıklamaları

İran resmi haber ajansı IRNA tarafından yapılan açıklamada, Gilan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözcüsü Muhammed Taki Aşubi, metil alkolden kaynaklanan zehirlenme vakalarının arttığını belirtti. Aşubi, 20 kişinin eyaletteki hastanelere getirildiğini ve aralarındaki 6 hastanın durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Sahte Alkol Kullanımı ve Riskler

Halk arasında alkol yasak olduğu için çoğunlukla ev yapımı veya kaçak içki tüketimi yaygındır. Sahte içkilerin üretiminde, etil alkol yerine daha ucuz olan metil alkol kullanılması, ölümcül zehirlenmelere ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Bu tür olayların önüne geçmek için yetkililerin daha sıkı denetim yapması gerektiği ifade ediliyor.