İran'da Uçuşlar Yeniden Başladı

Uçuşların Yeniden Başlaması

İran, ülke genelinde tüm uçuşların yerel saat 09.00 itibarıyla yeniden başladığını duyurdu. Bu açıklama, Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu tarafından yapıldı.

İsrail'in Saldırılarına Tepki

İran, 1 Ekim tarihinde İsrail'e füze saldırıları düzenlemişti. Tel Aviv yönetimi, bu saldırılara karşılık vereceğini belirtmişti. İran medyasına göre, İsrail'in saldırıları Tahran’ın batısı ve güneybatısındaki bazı askeri üsleri hedef aldı. İsrail ordusu da İran'daki askeri hedeflere karşı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Tahran'daki Patlamalar

Saldırılardan sonra, Tahran'da güçlü patlama sesleri duyuldu. İran devlet televizyonu, bu seslerin Tahran'ın doğusundan geldiğini ve hava savunma sistemlerinin füzelerinin ateşlenmesinden kaynaklandığını, askeri tesislerin ise isabet almadığını bildirdi.

Hava Sahasının Kapatılması

Saldırılardan sonra, İran hava sahasını ikinci bir duyuruya kadar kapattı. İran Acil Durum Merkezi, bu saldırılarda herhangi bir yaralı olmadığı bilgisini de kamuoyuna açıkladı.

İsrail Ordu Açıklamaları

İsrail ordusu, İran'da gerçekleştirdikleri askeri hedeflere yönelik saldırının "başarıyla tamamlandığını" bildirdi.