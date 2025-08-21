DOLAR
İran'dan ABD'nin Venezuela'ya Tehditlerine Sert Kınama

İran, ABD'nin Venezuela'ya yönelik güç kullanma tehdidini BM Şartı ihlali sayarak kınadı; Tahran, Venezuela ile dayanışma bildirip BM'yi uyarmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 14:48
İran'dan ABD'nin Venezuela'ya Tehditlerine Sert Kınama

İran'dan ABD'nin Venezuela'ya Tehditlerine Sert Kınama

İran, ABD'nin Venezuela'nın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı güç kullanma tehdidini açıkça kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Washington'un hareketlerinin Karayipler bölgesinin barış ve güvenliği açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, ABD'nin tehditlerinin BM Şartı'nın 2. Maddesi 4. Fıkrası'nın açık bir ihlali olduğu vurgulandı. Metinde bunun, ABD yönetiminin uluslararası hukukun temel kural ve normlarına giderek artan saygısızlığının açık bir göstergesi olduğu ifade edildi.

İran ayrıca Venezuela halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu belirtti ve BM Güvenlik Konseyi ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Karayipler bölgesinde ABD'nin eylemlerinden kaynaklanan bu tehlikeye dikkat çekmesi gerektiğini kaydetti.

ABD'nin Talimatı ve Bölgeye Askeri Hareketlilik

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti. CNN'e konuşan iki üst düzey ordu yetkilisi, Trump'ın talimatının ardından bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderme kararı alındığını belirtmişti. Trump, 15 Ağustos'ta Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi emrini de vermişti.

Maduro'nun Tepkisi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 18 Ağustos'ta yaptığı açıklamada denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı savunacaklarını, hiçbir imparatorluğun Venezuela'nın veya Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunamayacağını ifade etti.

