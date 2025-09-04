İran'dan Misilleme: Avustralya'nın Tahran'daki Diplomatik Varlığı Azaltıldı

Resmi Açıklama ve Tepkiler

İran Dışişleri Bakanlığı, Avustralya’nın, İran Büyükelçisi hakkında ileri sürdüğü iddialara karşılık olarak Avustralya'nın Tahran'daki diplomatik varlığının azaltıldığını duyurdu. Bakanlık, aynı zamanda Avustralya Büyükelçisi'nin ülkeden ayrıldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Diplomatik hukukun gelenek ve kurallarına uygun olarak, Avustralya'nın bu hamlesine karşılık İran da Avustralya'nın İran'daki diplomatik varlığını azaltarak karşılık verdi. Avustralya Büyükelçisi de İran'dan çıktı." ifadelerini kullandı.

Bekayi, İran'a yöneltilen antisemitizm suçlamasını "gülünç ve asılsız" olarak nitelendirerek şunları ekledi: "Avustralya hükümetinin diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı haksızdır. İlişkilerdeki bu azalmayı memnuniyetle karşılamıyoruz çünkü bunun için hiçbir sebep veya gerekçe olmadığına inanıyoruz ve bu durum iki ülke arasındaki ilişkileri etkiliyor."

Haberde yer verilen bilgilere göre, Avustralya ağustos ayında, İran'ın ülkedeki Yahudilere yönelik iki eylemle bağlantılı olduğu iddiasıyla İranlı büyükelçiyi istenmeyen kişi ilan etmişti. İran ise bu suçlamaları reddederek söz konusu iddiaları İsrail'in komplosu olarak nitelendirmişti.

Sky News Australia'nın 28 Ağustos'ta yayımladığı haberde ise, İsrail istihbaratından gelen bir ihbarın, Avustralya'daki Yahudilere düzenlenen iki saldırının İran'la bağlantısı olabileceğini ortaya koyduğuna yer verildi.

Olay, iki ülke arasındaki diplomatik gerilimi artırırken, resmi açıklamalar ve karşılıklı suçlamalar sürecin ana hatlarını oluşturmaya devam ediyor.