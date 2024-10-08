İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den İsrail'e Sert Uyarı

İran'dan İsrail'e Uyarılar

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in olası saldırılarına karşılık vermekte kararlı olduklarını ifade etti.

Direniş Güçlerinin Sürekliliği

Erakçi, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonunun önemli sonuçlar doğurduğunu belirtti. "Geçtiğimiz yıllarda direniş güçleri iniş çıkışlar yaşadı ama her seferinde daha dirençli bir şekilde yoluna devam etti," dedi.

İsrail'le İlişkilerde Gerginlik

İsrail'in İran'ın altyapısına yönelik saldırı tehditlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erakçi, "İsrail'e, İran'ın iradesini test etmemesini tavsiye ediyoruz. Herhangi bir saldırıya daha güçlü yanıt vereceğiz. Cevap vermekte tereddüt etmeyeceğiz," şeklinde konuştu.