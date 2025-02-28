İran, Irak ve Suudi Arabistan'dan PKK'ya Silah Bırakma Çağrısı

İran, Irak ve Suudi Arabistan, PKK'nın silah bırakma çağrısını memnuniyetle karşıladı ve bölgedeki güvenliğe vurguda bulundu.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 19:36
İran, Irak ve Suudi Arabistan'dan PKK'ya Silah Bırakma Çağrısı

İran, Irak ve Suudi Arabistan'dan PKK'ya Silah Bırakma Çağrısı

İran, Irak ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlıkları, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte dair silah bırakma ve kendini feshetme çağrısını memnuniyetle karşıladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bu gelişmenin "şiddeti reddetme yolunda önemli bir adım" olduğunu kaydetti. Bekayi, "Terörizmi durduracak ve komşu Türkiye'de güvenliği güçlendirecek her türlü süreci memnuniyetle karşılıyoruz. Gelişmenin bölgede de olumlu etkiler oluşturmasını umuyoruz." dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, bu gelişmeden memnuniyet duyulduğunu ve Türkiye ile dayanışma içinde olunduğunu ifade etti.

Irak Dışişleri Bakanlığı ise, "bölge istikrarı için oldukça önemli bir adım" olarak değerlendirdiği açıklamasında, PKK'nın silah bırakmasına vurgu yaptı. Açıklamada, Türkiye ile güçlü ilişkilere bağlılık sergilendi ve bunun hem Irak'ın hem de tüm bölge güvenliği için önemli olduğu belirtildi.

PKK'nın bir an önce silah bırakarak kendini feshetmesi temennisinde bulunulan açıklamada, bölgedeki barış ve güvenliğe dair umutlar dile getirildi.

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