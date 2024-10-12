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İran Meclis Başkanı Kalibaf, Lübnan'a Destek Mesajı İçin Beyrut'ta

İran Meclis Başkanı Kalibaf, Lübnan'a destek iletmek amacıyla Beyrut'u ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 11:05
İran Meclis Başkanı Kalibaf, Lübnan'a Destek Mesajı İçin Beyrut'ta

İran Meclis Başkanı Kalibaf, Beyrut'a Ziyaret Gerçekleştirdi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Lübnan halkına destek mesajı iletmek üzere Beyrut'a seyahat etti. Kalibaf, Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan adına önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Lübnan'a Destek Mesajı

Kendi kullandığı uçakla Beyrut'a ulaşan Kalibaf, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Cenevre'ye bir geziye gidiyorum, ama öncesinde Lübnan halkında her zaman yanlarında olduğumuzu iletmek için Sayın Nebih Berri'nin daveti üzerine buradayım," dedi.

Kalibaf, Lübnan'ın maruz kaldığı zorluklara karşı İran halkının, liderinin ve cumhurbaşkanının sürekli desteklediğini vurguladı.

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