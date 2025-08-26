DOLAR
İran-Pakistan Görüşmesi: Sınır Güvenliği ve Terörle Mücadele

Musevi ile Munir telefon görüşmesinde sınır güvenliği ve terörle mücadeleyi ele aldı; işbirliği çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 14:49
Musevi ve Munir telefonla durumu değerlendirdi

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi ile Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir, sınır güvenliği ve terörizmle mücadele konularını görüştü.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Musevi ve Munir bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Musevi görüşmede, "Her iki sınır tarafında terörist grupların hareketliliğinde artış gözlenmektedir. Terörizmi bu bölgeden yok etmek için Pakistan ile işbirliğine hazırız." dedi.

Musevi, iki ülke arasında çeşitli seviyelerde iyi ilişkiler bulunduğuna işaret ederek, bölgedeki teröristlere karşı somut ve etkili adımlar atılmasını beklediklerini vurguladı.

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Munir ise, "Sınırlarımızı dostluk, kardeşlik ve ekonomik kalkınmanın simgesi haline getirmeliyiz. İşbirliği içinde bunu gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca Pakistan’da Genelkurmay Başkanı’nın prensipte silahlı kuvvetlerin en yüksek rütbeli subayı olduğu; Genelkurmay Başkanlığı’nın başlıca askeri danışma organı görevini yürüttüğü ve kuvvet komutanlıkları arasındaki iletişimi koordine ettiği; muharip kuvvetler üzerinde ise operasyonel yetkisinin bulunmadığı belirtildi.

Pakistan Silahlı Kuvvetlerinde ordunun kuvvet komutanlıklarını komuta eden, operasyonel yetkiye ve kontrole sahip kişinin Kara Kuvvetleri Komutanı olduğu ve bu açıdan Kara Kuvvetleri Komutanının Pakistan ordusunun başındaki isim olarak bilindiği ifade edildi.

İran’ın Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletinde "Ceyşu'l Adl" ve “Ensaru’l Furkan” isimli örgütler ile emniyet güçleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşandığı kaydedildi.

