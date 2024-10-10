İran ve Umman'dan Ortak Terörle Mücadele Tatbikatı

İran ve Umman Ortak Tatbikat Gerçekleştirdi

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Kiyomers Haydari, Umman'da iki ülkenin ordusu arasında "terörizmle mücadele" konulu ortak tatbikat yapıldığını duyurdu.

Tatbikat Detayları

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) aktardığı bilgilere göre, Haydari tatbikatın 2 gün sürdüğünü belirtti. İşte tatbikatla ilgili bazı detaylar: İşbirliği ve Eğitim:

Haydari, Umman Ordusu'nun talebi üzerine tatbikatın düzenlendiğini vurguladı. Ortak tatbikatta terörle mücadele, meskun mahal savaşı ve deneyim paylaşımı gibi konular üzerinde duruldu.

Tatbikata İran hava kuvvetleri destek verirken, polis özel harekat birimlerinin de etkin bir şekilde rol aldığı ifade edildi.

Bu tatbikat, İran ve Umman arasındaki askeri işbirliğini güçlendirirken, aynı zamanda terörizmin önlenmesi noktasında da önemli bir adım teşkil ediyor.