İran, Washington Post'un 7 Ekim İddiasını Reddetti

İran'dan Washington Post'a Yalanlama

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Washington Post gazetesinin 7 Ekim 2023 tarihli saldırılara dair iddialarını kesin bir dille yalanladı. Gazetede yer alan habere göre, İran, Hamas'ın saldırıya katılması konusunda tehdit edildiği öne sürülmüştü.

İran'dan Gelen Açıklama

BM Daimi Temsilciliği, Hamas ile ilgili çıkan haberler üzerine AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Yapılan açıklamada, "İsrail rejimini yalancı bir suçlu olarak görüyoruz ve onların sahte belgelerine inanmıyoruz. Yalanların yayılması ve yanıltıcı operasyonlar konusunda bir geçmişleri var," ifadeleri yer aldı.

Washington Post'un İddiası

Washington Post gazetesi, 7 Ekim'den önce Hamas'ın, İran'dan askeri ve maddi destek talep ettiğine dair bazı belgeler bulunduğunu belirtmişti. Ancak, İran'ın bu iddialara yanıt verip vermediğine dair net bir bilgi olmaması dikkat çekti.

Ele geçirilen Belgeler

Haberde, İsrailli yetkililerin, İran'ın 7 Ekim'de gerçekleşen saldırılara hazırlıksız yakalandığını ancak Hizbullah ve Tahran yönetiminin, Hamas'ın büyük bir saldırıya hazırlandığından haberdar olduğuna inanıldığına dair yorumları da aktarıldı. Fakat, söz konusu belgelerin gerçekliğinin kesin bir şekilde doğrulanmadığı belirtildi.