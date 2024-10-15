İranlı General Kaani Tahran'da Görüntülendi

Genel Kaani Tahran'a Döndü

Israil'in Beyrut'taki saldırısından sonra hakkında çeşitli spekülasyonlar konuşulan İranlı general İsmail Kaani, iki hafta aradan sonra Tahran'da görüntülendi.

Beyrut Saldırısı ve İddialar

İsmail Kaani'nin, 27 Eylül'de Beyrut'ta meydana gelen Israil saldırısında hayatını kaybeden Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın cenazesinin karşılandığı törende yer aldığı paylaşılan görüntülerle doğrulandı. Bu ceremoni sırasında Kaani'ye birçok İranlı siyasi ve askeri yetkilinin de eşlik ettiği gözlemlendi.

Sorgulama İddiaları ve Kalp Krizi

Bazı iddialara göre, Kaani'nın Beyrut'ta yaşanan saldırıda hedef olduğu ve daha sonrasında Israil'e yönelik bir istihbarat sızıntısı sebebiyle Devrim Muhafızları Ordusu tarafından sorgulandığı ileri sürüldü. Batı basını, Kaani'nın sorgu esnasında bir kalp krizi geçirdiği yönünde haberler yayımladı.

Öncelikle Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile görüşmeler gerçekleştiren Kaani'nin, saldırı sonrası Tahran'daki Hizbullah ofisini de ziyaret ettiği belirtildi.