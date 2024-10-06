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İranlı Yetkiliden İsrail'in Olası Saldırısına Dair Açıklama

İranlı güvenlik yetkilisi, olası İsrail saldırısının sınırlı olacağını belirtti ve Tel Aviv'in kırmızı çizgileri aşmayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 17:29
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 17:29
İranlı Yetkiliden İsrail'in Olası Saldırısına Dair Açıklama

İranlı Yetkiliden Önemli Açıklama

İsrail'in İran'a yönelik olası saldırılarının büyük olmayacağını belirten ismini belirtmeyen bir İranlı güvenlik yetkilisi, bunu sınırlı bir girişim olarak tanımladı.

Güvenlik Tehditleri ve Beklentiler

Bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunan yetkili, “İsrail'in İran'ın savunma için belirlediği kırmızı çizgileri aşmasını beklemiyoruz. Sabır sınırlarını zorlayacağına inanmak istemiyoruz” ifadesinde bulundu.

1 Ekim'de yaşanan füze saldırılarının ardından Tel Aviv yönetimi tarafından gelen misilleme tehditlerinin ciddiyetine de dikkat çeken yetkili, “İsrailliler, olası bir saldırı sonrasında karşılık vermediklerini iddia edebilir. Aynı zamanda küresel anlamda bir medya propagandası başlatarak başarılı bir vurgu yaptıkları konusunda kamuoyu oluşturabilirler” dedi.

Protesto Planları ve Stratejik Hedefler

İsrail'in Lübnan ve Filistin konularına yönelmesini engellemek için İran'da çeşitli protesto eylemleri planlandığını da öne süren yetkili, ülkedeki iç dinamiklerin stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Son olarak İsrail tarafından İran'a yönelik askeri tehditlerin güçlendiği belirtilirken, İranlı askeri yetkililer, herhangi bir saldırı gerçekleşmesi durumunda karşılık olarak İsrail'in tüm enerji ve altyapı tesislerini hedef alacaklarını bildiriyor.

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