İrlanda'da Erken Genel Seçim Sandıkları Kapatıldı

İrlanda'da Erken Genel Seçim Sonuçları Bekleniyor

İrlanda'da bugün gerçekleştirilen erken genel seçimde oy verme işlemi tamamlandı. Ülkede yerel saatle 07.00'de (TSİ 10.00) başlayan oy verme süreci, 22.00'de (TSİ 01.00) sona erdi.

Yaklaşık 3,4 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu İrlanda'da, yapılan genel seçim sonucunda 174 milletvekili, 5 yıllığına İrlanda Parlamentosu'nun alt kanadı Dail'e girmeye hak kazanacak.

Oylar Sayım Merkezlerine Gönderiliyor

Sandıkların kapanmasının ardından, oylar seçim bölgesi sayım merkezlerine gönderilecek ve yarın sayım işlemlerine başlanacaktır. Oyların sayımının birkaç gün sürmesi bekleniyor.

İrlanda'da bu seçim, yeni hükümetin, ekonomik zorluklar, göç ve konut krizi gibi halkın gündemindeki önemli sorunlara çözüm arayışını belirlemede kritik bir adım teşkil edecek. Seçim sonuçları, ülkede siyasi dengelerin nasıl şekilleneceğine dair belirleyici bir gösterge olacak.

Hatırlatmak gerekirse, son genel seçimler 8 Şubat 2020'de düzenlenmiş, bu seçimlerin ardından 27 Haziran 2020'de Fine Gael, Fianna Fail ve Yeşillerden oluşan üçlü koalisyon hükümeti kurulmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.