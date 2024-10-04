İrlanda, İsrail'in UNIFIL Birliklerinin Çekilmesi Talebini Reddetti

İrlanda, UNIFIL Birliklerini Yerinde Tutacak

İrlanda, geçtiğimiz günlerde İsrail'in Lübnan'da Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) kapsamında görev yapan birliklerini çekmesi yönündeki talebini reddetti. İrlandalı kaynaklara göre, İsrail ordusu, İrlanda ve UNIFIL'den, Lübnan sınırındaki barış güçlerini çekmelerini istemişti.

Ancak, İrlandalı yetkililer bu talebi geri çevirerek, birliklerin görev yerinde kalacağını bildirdi. Talebin, UNIFIL karargahında görev yapan ve İrlanda'nın da dahil olduğu ülkeler için yapıldığı ifade edildi. Bu durum, İsrail'in sınır boyunca geniş çaplı bir saldırı başlatma ihtimalini artıran bir gelişme olarak yorumlanıyor.

Lübnan'daki Durum

Lübnan'ın güneyinde, Litani Nehri ile Mavi Hat arasında, İrlanda'ya ait bir karakol bulunuyor. Bu bölge, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına dayanarak, İsrail'in Mavi Hat'tan çekilmesini ve bu alanda yalnızca Lübnan ordusu ile UNIFIL'e ait silahların bulundurulmasını sağlamayı amaçlıyor.

Son Gelişmeler

8 Ekim 2023'ten beri, Hizbullah ile kontrole dayalı çatışmalara devam eden İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik hava saldırılarına hız verdi. 23 Eylül’den bu yana, bu saldırılar sonucunda 1411 kişi hayatını kaybetti. Bunlar arasında 104 çocuk ve 194 kadın bulunuyor. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da, İsrail'in 27 Eylül'deki hava saldırısında öldürüldü.

Hizbullah, İsrail'e roket ve füze saldırılarıyla karşılık vermekte. İsrail tarafında ise, çoğunlukla askeri üsler hedef alınıyor ve büyük bir hasar bildirilmediği belirtiliyor. Saldırılar nedeniyle yüz binlerce Lübnanlı yerinden olurken, Suriye'ye gerekli göçler yaşanıyor.