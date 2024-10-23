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İş Dünyası TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısını Kınadı

İş dünyası, TUSAŞ Kahramankazan'da gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınadı ve başsağlığı dileklerinde bulundu.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 17:44
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 17:44
İş Dünyası TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısını Kınadı

İş Dünyasından Sert Tepki

İş dünyası temsilcileri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadı.

TOBB Başkanı'ndan Başsağlığı Mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı: "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teröre ve onun destekçilerine lanet olsun."

TESK Genel Başkanı'nın Değerlendirmesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında şu ifadeleri paylaştı: "Savunma sanayimize yapılan bu terör saldırısında şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum."

Palandöken, bu tür saldırıların ülkenin bağımsızlığına yönelik olduğunu vurgulayarak, terörün asla hedefine ulaşamayacağını belirtti.

ATO ve ASO'dan Ortak Mesaj

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, saldırıyı kınayarak, "Patlama ve çatışmalarda hayatını kaybeden TUSAŞ çalışanlarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve TUSAŞ ailesine başsağlığı ve sabır, yaralılara da acil şifalar diliyorum." dedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da saldırıyı kınayarak, "Savunma sanayimizin göz bebeği TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını lanetliyorum. Şehit olan TUSAŞ çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi.

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