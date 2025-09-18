İSE'de 'Temel Sinema Eğitimi' başvuruları başladı — Abdulhamit Güler ile 25 Eylül

Abdulhamit Güler'in katılımıyla 'Temel Sinema Eğitimi' için başvurular başladı. Çevrim içi 25 Eylül'de başlayacak, 16 haftalık program sonunda kısa film çekilecek.

Yazar ve yönetmen Abdulhamit Güler ile gerçekleştirilecek eğitim, İstanbul Sinema Evi'nde (İSE) 25 Eylül'de başlayacak. İSE'den yapılan açıklamaya göre program çevrim içi düzenlenecek.

Eğitim İçeriği

Eğitimde, "Senaryo ne değildir?", "Yönetmen kimdir?", "Yapımcı ne iş yapar?", "Montaj ile kurgu neden aynı şey değildir?", "Festival süreci nasıl yönetilir?" gibi sorulara cevap aranacak. Program, teorik bilgi ile uygulamalı çalışmaları harmanlayarak katılımcılara kapsamlı bir temel sunuyor.

Program toplam 16 haftalık olup, 12 haftanın sonunda katılımcıların hazırladığı senaryolardan biri seçilerek kısa film çekilecek.

Abdulhamit Güler'in Değerlendirmesi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdulhamit Güler, "Sinemaya ilgi duyan ilgi duymakla kalmasın" mottosuyla yola çıktıklarını belirterek, "Bu çerçevede 5 yıldır yüzlerce kişiye eğitim verdik. Temel eğitimler sonrası kademe grupları ile sinemada uzmanlaşma süreçleri başlatıyoruz. Bu atölyeyi başarılı bir şekilde tamamlayanlar, temel seviyede sinemanın her aşamasına hakim olacak. Eğitimle birlikte katılımcılar fikir aşamasından post prodüksiyona kadar onlarca kişinin kolektif şekilde yaptığı işe dair farkındalığa ulaşacak. Bir filmi izlerken sorular sorabilecek, sorulara cevap verebilecekler." ifadelerini kullandı.

Güler, hem teoriye hem de pratiğe önem verdiklerini vurgulayarak, "Sinemanın fikri altyapısının üzerinde ilerleyecek uygulama alanına işaret ediyoruz. Bununla beraber katılımcılarımızı ne teoriye boğacağız, ne sadece uygulamada kalacağız. Temel olarak sağlam bir zemin inşa edeceğiz. Her atölyenin ürünle tamamlanması gerekir. Bunun için eğitim sonunda kısa film çekeceğiz. Eğitime katılan arkadaşlarımız baştan sona bir kısa film sürecinin nasıl işlediği görmüş olacak." dedi.

Başvuru ve İletişim

Kontenjanın sınırlı olduğu eğitimle ilgili bilgi İSE'nin sosyal medya hesapları veya [email protected] adresinden edinilebilir.

