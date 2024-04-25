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IŞİD’e karşı operasyonlar sürüyor: 7 ilde 23 şüpheli yakalandı

7 ilde ve IŞİD terör örgütüne karşı yapılan “Bozdoğan-29” operasyonları sonucunda, 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.04.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 09:41
IŞİD’e karşı operasyonlar sürüyor: 7 ilde 23 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü IŞİD ile mücadelenin devam ettiğini duyurdu. 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, IŞİD ile bağlantılı olan 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya tarafından paylaşılan bilgilere göre, IŞİD terör örgütü ile bağlantılı olarak, Hatay’da 10, Yalova’da 5, Yozgat’ta 3, Sakarya’da 2, Çanakkale, Konya, ve Tekirdağ’da ise 1’er kişi yakalandı.

1 Haziran 2023 tarihinden bu yana IŞİD’e yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, toplamda 3 bine yakın şüpheli yakalandı. Bunlardan 718’i tutuklanırken, 566’sı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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