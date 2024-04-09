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IŞİD’e yönelik “Bozdoğan-22” operasyonunda 14 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, IŞİD terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen “Bozdoğan-22” operasyonlarda 14 kişinin yakalandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.04.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 09:29
IŞİD’e yönelik “Bozdoğan-22” operasyonunda 14 kişi yakalandı

4 ilde eş zamanlı bir şekilde, terör örgütü IŞİD’e karşı gerçekleştirilen “Bozdoğan-22” operasyonlarının sonucunda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonlarla ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

IŞİD terör örgütüne yönelik olan bu operasyonlar, Eskişehir, Samsun, Yalova ve Gaziantep’te eş zamanlı bir şekilde gerçekleştirildi. Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı tarafından koordine edildi. İl Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütülen “Bozdoğan-22” operasyonunda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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