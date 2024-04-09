IŞİD’e yönelik “Bozdoğan-22” operasyonunda 14 kişi yakalandı

4 ilde eş zamanlı bir şekilde, terör örgütü IŞİD’e karşı gerçekleştirilen “Bozdoğan-22” operasyonlarının sonucunda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonlarla ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

IŞİD terör örgütüne yönelik olan bu operasyonlar, Eskişehir, Samsun, Yalova ve Gaziantep’te eş zamanlı bir şekilde gerçekleştirildi. Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı tarafından koordine edildi. İl Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütülen “Bozdoğan-22” operasyonunda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.