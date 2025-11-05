İskenderun'da 'Yoksul semtin çocuklarıyız' Diyen Motosikletliye 19 bin 217 TL Ceza

Lastik yakma ve akrobatik şov sosyal medyaya yansıdı, polis ekipleri harekete geçti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklet sürücüsü M.E.K., sosyal medyada paylaştığı görüntülerde lastik yakıp akrobatik hareketler yaptı. Videonun üzerine yazdığı 'Biz yoksul semtin çocuklarıyız, bu motorlar bizi bozuyor ama en çok da bize yakışıyor' ifadeleri dikkat çekti.

Paylaşımlar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi tespit ederek yakaladı. Yapılan incelemede sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında hız sınırlarını aşmak, makas atmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek maddelerinden toplam 19 bin 217 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca olayla ilgili olarak Türk Ceza Kanunu Madde 179 kapsamında da gerekli adli işlemler başlatıldı.

Güvenlik güçleri, trafikte tehlike oluşturan davranışların sosyal medyada paylaşılmasının takip edilip gerekli yaptırımların uygulanacağını bildirdi.

