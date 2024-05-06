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İSKİ Dijital Dönüşüm Projesi ile 7 milyon abonenin mutluluğu hedefleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "İSKİ Dijital Dönüşüm Projeleri" programını gerçekleştirdi. Programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, abonelerin daha hızlı hizmet alması, bilgi sistemlerinin kesintisiz çalışması ve siber güvenlik risklerinin azaltılması gibi hedefleri paylaştı.

Yayın Tarihi: 06.05.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 18:45
İSKİ Dijital Dönüşüm Projesi ile 7 milyon abonenin mutluluğu hedefleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "İSKİ Dijital Dönüşüm Projeleri" programını Eyüpsultan'daki İSKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi. Programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ'nin dijital dönüşümle 7 milyon aboneye daha hızlı ve daha verimli hizmet sunmayı, bilgi sistemlerini kesintisiz hale getirmeyi ve siber güvenlik risklerini azaltmayı hedeflediğini açıkladı.

Dere Islahı ve Yeşil Alan Çalışmaları:

Ekrem İmamoğlu, İSKİ'nin dere yataklarının ıslahı ve kente yeşil alanlar kazandırma noktasında önemli çalışmalara imza attığını da vurguladı.

1 Milyar Liraya Dijital Dönüşüm Yatırımı:

İBB Başkanı, bu dönemde İSKİ'ye yaklaşık 1 milyar liraya doğru giden dijital dönüşüm yatırımı yapıldığını ve bu sayede sorunların çözüme kavuşturulduğunu ifade etti.

Üç Hedef:

Teknolojik dönüşümle üç hedefe ulaşacaklarını anlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

Abonelerin daha hızlı ve daha verimli hizmet alması: 7 milyon abonenin mutluluğu anlamına geliyor.

Bilgi sistemlerinin kesintisiz ve daha hızlı çalışması: Etkili ve verimli iş üretimini sağlayacak.

Eski bilgi sistemlerinin siber güvenlik eksikliklerinin giderilmesi: Güvenliği artıracak.

Yedek Sistem Önemli:

İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürlük Kampüsü'nde kurulan sistemin birebir yedeğini kurma konusundaki çalışmaların da çok önemli olduğuna işaret etti. Afet durumunda yedeğin olmamasının büyük sıkıntılara yol açabileceğini söyledi.

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