İSKİ Dijital Dönüşüm Projesi ile 7 milyon abonenin mutluluğu hedefleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "İSKİ Dijital Dönüşüm Projeleri" programını Eyüpsultan'daki İSKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi. Programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ'nin dijital dönüşümle 7 milyon aboneye daha hızlı ve daha verimli hizmet sunmayı, bilgi sistemlerini kesintisiz hale getirmeyi ve siber güvenlik risklerini azaltmayı hedeflediğini açıkladı.



Dere Islahı ve Yeşil Alan Çalışmaları:

Ekrem İmamoğlu, İSKİ'nin dere yataklarının ıslahı ve kente yeşil alanlar kazandırma noktasında önemli çalışmalara imza attığını da vurguladı.

1 Milyar Liraya Dijital Dönüşüm Yatırımı:

İBB Başkanı, bu dönemde İSKİ'ye yaklaşık 1 milyar liraya doğru giden dijital dönüşüm yatırımı yapıldığını ve bu sayede sorunların çözüme kavuşturulduğunu ifade etti.

Üç Hedef:

Teknolojik dönüşümle üç hedefe ulaşacaklarını anlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

Abonelerin daha hızlı ve daha verimli hizmet alması: 7 milyon abonenin mutluluğu anlamına geliyor.

Bilgi sistemlerinin kesintisiz ve daha hızlı çalışması: Etkili ve verimli iş üretimini sağlayacak.

Eski bilgi sistemlerinin siber güvenlik eksikliklerinin giderilmesi: Güvenliği artıracak.

Yedek Sistem Önemli:

İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürlük Kampüsü'nde kurulan sistemin birebir yedeğini kurma konusundaki çalışmaların da çok önemli olduğuna işaret etti. Afet durumunda yedeğin olmamasının büyük sıkıntılara yol açabileceğini söyledi.