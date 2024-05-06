İSKİ Dijital Dönüşüm Projesi ile 7 milyon abonenin mutluluğu hedefleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "İSKİ Dijital Dönüşüm Projeleri" programını Eyüpsultan'daki İSKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi. Programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ'nin dijital dönüşümle 7 milyon aboneye daha hızlı ve daha verimli hizmet sunmayı, bilgi sistemlerini kesintisiz hale getirmeyi ve siber güvenlik risklerini azaltmayı hedeflediğini açıkladı.
Dere Islahı ve Yeşil Alan Çalışmaları:
Ekrem İmamoğlu, İSKİ'nin dere yataklarının ıslahı ve kente yeşil alanlar kazandırma noktasında önemli çalışmalara imza attığını da vurguladı.
1 Milyar Liraya Dijital Dönüşüm Yatırımı:
İBB Başkanı, bu dönemde İSKİ'ye yaklaşık 1 milyar liraya doğru giden dijital dönüşüm yatırımı yapıldığını ve bu sayede sorunların çözüme kavuşturulduğunu ifade etti.
Üç Hedef:
Teknolojik dönüşümle üç hedefe ulaşacaklarını anlatan İmamoğlu, şunları söyledi:
Abonelerin daha hızlı ve daha verimli hizmet alması: 7 milyon abonenin mutluluğu anlamına geliyor.
Bilgi sistemlerinin kesintisiz ve daha hızlı çalışması: Etkili ve verimli iş üretimini sağlayacak.
Eski bilgi sistemlerinin siber güvenlik eksikliklerinin giderilmesi: Güvenliği artıracak.
Yedek Sistem Önemli:
İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürlük Kampüsü'nde kurulan sistemin birebir yedeğini kurma konusundaki çalışmaların da çok önemli olduğuna işaret etti. Afet durumunda yedeğin olmamasının büyük sıkıntılara yol açabileceğini söyledi.