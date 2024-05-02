İSKİ İstanbul barajlarındaki son durumu paylaştı: Doluluk oranı yüzde 83’e yaklaştı

İstanbul su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul barajlarındaki son durumu paylaştı. Son dönemdeki yağışların etkisi ile birlikte barajların doluluk oranı, bugün (2 Mayıs) yüzde 82.95 olarak ölçüldü. Dün ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 82.81 olarak ölçülmüştü.

Geçen yıl, kuraklık ve düşük yağışlar nedeniyle İstanbul barajlarındaki doluluk yüzde 16 civarına gerilemişti. Bir süredir İstanbul ve çevresinde etkili olan yağışlar, barajların doluluk oranının artmasını sağladı.

İstanbul’da en yüksek doluluk oranına sahip baraj yüzde 92.31 ile Ömerli Barajı oldu. En düşük orana sahip olan Sazlıdere Barajı’nda ise doluluk yüzde 61.96 olarak ölçüldü.