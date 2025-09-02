DOLAR
İŞKUR'da Son 3 Gün: Bursa KPSS'siz Marangoz ve Ankara Engelli Alımları

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bursa ve Ankara'da İŞKUR üzerinden personel alımı yapıyor. Bursa'da KPSS'siz marangoz, Ankara'da 2 engelli için KPSS zorunluluğu var.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 13:42
Tarım ve Orman Bakanlığı, toplumsal sorumluluk bilinciyle hayata geçirdiği yeni istihdam projesi kapsamında Bursa ve Ankara illerinde personel alımı yapıyor. Başvurular İŞKUR üzerinden yürütülecek; adaylar için önemli şartlar, tarihler ve seçme yöntemleri ilan edildi.

Bursa'da Marangoz Ustası Alımı

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, atölyelerinde görevlendirmek üzere marangozluk mesleğinde yetkin bir eski hükümlü işçi alımı yapacağını duyurdu. Bu kadro, mesleki yeterliliğe sahip adaylara kamuda kalıcı istihdam fırsatı sunuyor.

İlanda en temel şart, Marangoz (Mobilya ve Dekorasyon) alanında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmaktır. Başvurabilecek adayların 18 yaşını doldurmuş ve 40 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor. Bu alımda KPSS puan şartı yok; seçim süreci ise noter kurası ile şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek. Kura çekimi 16 Eylül 2025 Salı günü saat 10:00'da Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yapılacaktır.

Ankara Sürekli İstihdam

Zirai Karantina Müdürlüğü bünyesinde, engelli vatandaşların istihdamına yönelik olarak 2 engelli sürekli işçi alımı için ilan yayımlandı. Ankara ilanında, Bursa'dakinden farklı olarak KPSS'ye girmiş olma şartı aranmaktadır.

Önlisans ve lisans başvuruları için herhangi bir taban puan şartı bulunmamakla birlikte, başvuruda KPSS'ye girmiş olma zorunluluğu vardır. Başvurular tamamlandıktan sonra, KPSS puan üstünlüğüne göre açık iş sayısının dört katı kadar aday belirlenip nihai liste oluşturulacak ve bu adaylar sonraki aşama olan sınava davet edilecektir.

Başvurular İŞKUR Üzerinden Yapılacak

Her iki ilana başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren İŞKUR'un resmi kanalları üzerinden kabul edilecek. Adaylar esube.iskur.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ülke genelindeki İŞKUR hizmet noktalarından ve ALO 170 hattı aracılığıyla başvurularını tamamlayabilirler.

Başvuru süreleri Bursa için 5 gün, Ankara için 7 gün olarak ilan edildi. Adayların başvuru koşullarını ve son tarihleri kaçırmamaları önem taşıyor.

