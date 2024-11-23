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İŞKUR'un Aday Havuz Sistemi ile 50 Bin İşçi İşverenle Buluştu

İŞKUR'un Aday Havuz Sistemi sayesinde işverenler, 2 ayda 50 bin iş arayan vatandaşla iletişime geçti.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 11:21
İŞKUR'un Aday Havuz Sistemi ile 50 Bin İşçi İşverenle Buluştu

İŞKUR'un Aday Havuz Sistemi İşverenlerle İş Arayanları Buluşturdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aday Havuz Sistemi aracılığıyla işverenlerin, İŞKUR'a kayıtlı iş arayanlarla buluştuğunu duyurdu. 23 Eylül'den bu yana yapılan sorgulamalar sonucu, 34 bin 736 işlem gerçekleştirildiği belirtildi.

50 Bin İş Arayana Ulaşıldı

Bakan Işıkhan, sistemin işverenler tarafından 50 bine yakın iş arayan vatandaşa ulaştığını ifade etti. Sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiyle, iş gücü piyasasında önemli bir gelişmeye dikkat çekti.

Geleceğe Dönük Hedefler

Işıkhan, "Yenilikçi uygulamalarla iş gücü piyasasını daha verimli hale getirmeye ve istihdamımızı güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi. Aday Havuz Sistemi'nde en çok aranan meslekler arasında makine mühendisi, büro memuru, ambar/depo görevlisi, sekreter, güvenlik görevlisi, muhasebeci ve kasiyer yer alıyor.

Bu sistem, işverenlerin ihtiyaçlarını karşılarken, iş arayanların da doğru pozisyonlara yönlendirilmesinde önemli bir rol üstleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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