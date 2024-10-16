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İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 13. İstatistik Komisyonu Toplantısı Ankara'da Gerçekleşti

OIC-StatCom, Türkiye İstatistik Kurumu ev sahipliğinde, 30 ülkeden temsilcilerle Ankara'da toplandı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 13:01
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 13. İstatistik Komisyonu Toplantısı Ankara'da Gerçekleşti

İslam İşbirliği Teşkilatı İstatistik Komisyonu Toplantısı

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 13. İstatistik Komisyonu Toplantısı (OIC-StatCom), 15-16 Ekim tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu önemli etkinlik İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezinde (SESRIC) düzenlenmiştir. Etkinliğe, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya başta olmak üzere 30'dan fazla ülkenin ulusal istatistik kurumlarının başkanları katılmıştır.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası (UN TECHNOLOGY), 21. Yüzyıl İstatistikte Kalkınma Ortaklığı (PARIS21), Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE), İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Dünya Bankası (WORLD BANK) gibi uluslararası kuruluşların temsilcileri de toplantıya katılım sağlamıştır.

Toplantı süresince, TÜİK uzmanları tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: SDG 2 (sıfır açlık) göstergelerinin izlenmesi, sosyal korumada kapsayıcı veri toplama, yeni veri kaynakları ve teknolojileri için etik, makine öğrenimi ve yapay zekanın resmi istatistiklerde benimsenmesi ile 2020 dünya nüfus ve konut sayımı programına dair önemli konularda sunumlar gerçekleştirilmiştir.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 13. İstatistik Komisyonu Toplantısı (OIC-StatCom) 15-16 Ekim 2024...

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 13. İstatistik Komisyonu Toplantısı (OIC-StatCom) 15-16 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezinde (SESRIC) düzenlenen toplantı kapsamındaki etkinliklere, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya (sol 4) ve kurum temsilcileri olmak üzere 30'dan fazla ülkenin ulusal istatistik kurum başkanları katıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 13. İstatistik Komisyonu Toplantısı (OIC-StatCom) 15-16 Ekim 2024...

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 13. İstatistik Komisyonu Toplantısı (OIC-StatCom) 15-16 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezinde (SESRIC) düzenlenen toplantı kapsamındaki etkinliklere, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya (sol 4) ve kurum temsilcileri olmak üzere 30'dan fazla ülkenin ulusal istatistik kurum başkanları katıldı.

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