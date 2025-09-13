İsmet Büyükataman Eskişehir'de: 'Terörsüz Türkiye' Hedefi ve 1 Ekim Dönemi

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Eskişehir'de katıldığı programda Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Büyükataman, hedefin amacını şu sözlerle açıkladı:

"Terörsüz Türkiye hedefinin amacı, Türkiye'nin önünü tıkayan, dış politikamızı zora sokan, sosyal ve ekonomik kalkınmamıza ket vuran, demokratikleşme adımlarımıza engel olan terör sorunundan tamamıyla ve geri dönüşü olmayacak şekilde kurtulmaktır."

Program ve 1 Ekim vurgusu

Büyükataman, Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde "Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik" temasıyla düzenlenen "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" programının divan başkanlığını yaptı. Konuşmasında, 1 Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin taşıdığı tarihi sorumluluk bilinciyle Türkiye'nin terör belasından kurtulması için yeni bir dönem başlattığını hatırlattı.

Süreç, tavizsiz mücadele ve bölgesel değerlendirme

Büyükataman, MHP'nin ilkelerinden ödün vermediğini ve milletin güvenini boşa çıkarmadıklarını belirtti. Terörle mücadele sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Taviz vermeden, al-ver pazarlığı olmadan ve hiçbir teslimiyete kapı aralamadan 40 yıllık terör belasının sonu gelmek üzeredir. Devletimizin yetkili kurumları süreci büyük bir titizlikle yönetmektedir. Son terörist silahını bırakana kadar bu süreç hassasiyetle takip edilecektir.

Terörsüz Türkiye hedefimizden en çok rahatsız olan soykırımcı İsrail'dir. İsrail, Suriye’nin bütünlüğünü hedef almakta, SGD/YPG’yi kışkırtarak bölgemizi kanlı bir savaşa sürüklemeye çalışmaktadır. 27 Şubat çağrısı, SGD/YPG ve terörün bütün unsurlarını bağlayıcı niteliktedir. 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedefimiz başarıya ulaşana kadar terörle mücadelemiz tavizsiz bir şekilde sürecektir."

Hedefin kapsamı ve amaç

Büyükataman, 1 Ekim'de uzatılan elin sadece terörü sona erdirmekle kalmayıp aynı zamanda siyasi partilerin "Türkiye partisi" olması, ülkede huzurlu toplumsal ve siyasi hayatın hakim olması için de uzatıldığını vurguladı ve ekledi:

"Bu hamleyle iç cephesini tahkim etmiş ve iç barışını sağlamış bir Türkiye hedeflendi. Bu hedefi engelleyecek her girişim, milli devlet ilkesi temelinde alınan önlemlerle boşa çıkarıldı. Terörsüz Türkiye hedefinin amacı, Türkiye'nin önünü tıkayan, dış politikamızı zora sokan, sosyal ve ekonomik kalkınmamıza ket vuran, demokratikleşme adımlarımıza engel olan terör sorunundan tamamıyla ve geri dönüşü olmayacak şekilde kurtulmaktır."

Kalaycı: Hedefi topluma anlatmak ve kenetlenme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı ise bu buluşmalarla amaçlarının "Terörsüz Türkiye" konusunda milleti aydınlatmak, toplumsal kucaklaşmayla kardeşliği pekiştirmek ve milli ülküler etrafında kenetlenmek olduğunu söyledi. Kalaycı'nın sözleri şöyle:

"Türk milletinin tamamı, terörsüz bir ülkede huzur, güven ve refah içinde, kardeşçe yaşama arzusundadır. Genel Başkan'ımız Devlet Bahçeli tarafından başlatılan, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan tarafından da bir devlet politikası haline getirilen 'Terörsüz Türkiye' hedefi, önemli mesafe almıştır. Terörle mücadelede sağlanan büyük başarı, bölücü terörün gündeminden bütünüyle çıkarılmasına ilişkin siyasi kararlılık, aynı zamanda da yaşanan bölgesel, siyasi gelişmeler, terör örgütüne tek seçeneği silah bırakmak olduğunu göstermiştir."

Katılımcılar

Programa MHP Genel Başkan Başdanışmanı Esma Özdaşlı, MYK Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Muhammet Hanifi Macit, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir ile bazı MHP milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri katıldı. Etkinlikte ayrıca AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve 9 ilden gelen teşkilat mensupları yer aldı.

