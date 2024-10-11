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İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail'e Silah Satışlarını Durdurma Çağrısı

Başbakan Sanchez, İsrail'e silah satışlarının durdurulmasını talep etti ve Lübnan'daki saldırıları kınadı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 14:03
İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail'e Silah Satışlarını Durdurma Çağrısı

İspanya Başbakanı Sanchez, İsrail'e Silah Satışlarının Durdurulmasını İstedi

İspanya'nın Başbakanı Pedro Sanchez, Papa Franciscus ile Roma'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, uluslararası toplumdan İsrail'e yönelik silah satışlarını derhal durdurmalarını istedi.

Lübnan'daki Saldırılar Kınandı

Sanchez, İsrail'in Lübnan topraklarındaki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yaptığı saldırıyı, "Kesinlikle reddedilecek ve kınanacak bir durum" olarak nitelendirerek, şiddet döngüsünün sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

İspanya'nın Silah Satışı Politikası

Başbakan, muhalif partilerin eleştirilerine rağmen, 8 Ekim 2023'ten bu yana İspanya'nın İsrail'e hiçbir silah veya askeri malzeme satışına onay vermediğini belirtti. Ayrıca, İsrail'in Lübnan'daki işgali sebebiyle uluslararası insani hukuku ihlal ettiğini ifade ederek, bu konuda acil bir yaptırım çağrısında bulundu.

Barış ve Düzensiz Göç Üzerine Görüşmeler

Sanchez, Papa ile görüştüğü konular arasında Orta Doğu’daki çatışmalar, düzensiz göçmen sorunları ve geçmişteki insan hakları ihlalleri bulunduğunu söyledi. "Göçmenler, gelecekteki ekonomik büyümemiz için hayati öneme sahiptir," diyen Sanchez, eğer gerekli adımlar atılmazsa İspanya'nın sonraki on yılda 4 milyon çalışan kaybedeceğini belirtti.

Kararlılıkla Barışı Destekliyoruz

Başbakan, "İspanya’nın temel ilkelerinden biri uluslararası insani hukuka saygıdır. Gazze, Batı Şeria, Ukrayna ya da Lübnan'da, bu hukuku ihlal eden her türlü saldırıyı kararlılıkla kınıyoruz" dedi.

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