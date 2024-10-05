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İspanya'da Gazze İçin Soykot Gösterileri Yapıldı

İspanyol STK'lar ve sol siyasi partiler, Gazze'deki soykırımın 1. yılı nedeniyle ülke genelinde gösteriler düzenledi.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 20:12
İspanya'da Gazze İçin Soykot Gösterileri Yapıldı

İspanya'da Gazze'ye Destek Gösterileri

İspanya'da sivil toplum kuruluşları ve sol görüşlü partilerin düzenlediği gösteriler, İsrail'in Gazze'deki soykırımının yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirildi. Ülke genelinde 5-7 Eylül tarihleri arasında birçok şehirde etkinlikler düzenleniyor.

Ülke Genelinde 50'den Fazla Şehirde Gösteriler

Filistin ile Dayanışma Ağı'nın (RESCOP) öncülüğünde, Madrid, Barselona, Bilbao, Zaragoza, Valensiya, Granada, Malaga, Cadiz, Sevilya, Santander, Salamanca ve Büyük Kanarya gibi 50'den fazla şehirde gösteriler yapılması planlanmaktadır.

Binlerce Kişi Yürüyüşe Katıldı

Madrid'in merkezinde gerçekleştirilen yürüyüşe, çeşitli sanatçılar ve siyasilerle birlikte binlerce kişi katıldı. Gösteride "Bu bir savaş değil soykırım", "Sessiz kalma soykırıma ortak olma", "Nehirden denize Filistin kazanacak", "Katil Netanyahu" gibi sloganlar yankı buldu.

STK'ların Talep ve Açıklamaları

İspanyol sivil toplum kuruluşları, yayınladıkları manifestoda, İspanya hükümetine ve Avrupa Birliği ülkelerine, İsrail ile tüm diplomatik, askeri, ekonomik, kültürel ilişkileri kesme çağrısında bulundu. "Uluslararası toplumun eylemsizliği, İsrail'in cezalandırılmasının önüne geçmektedir" denildi.

Manifestoda ayrıca, 7 Eylül 2023 itibarıyla İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarının sonuçları vurgulandı ve "Aciliyetle kalıcı bir ateşkes ilan edilmeli ve İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali sona erdirilmelidir" ifadesi yer aldı.

Gelecek Günlerde Devam Edecek

Bu gösterilerin 6 ve 7 Eylül tarihlerinde de devam etmesi bekleniyor.

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