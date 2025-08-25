İspanya'da Orman Yangınları 10 Kat Arttı: 411.315 Ha Kül Oldu

Avrupa Çevre İzleme Programı Copernicus'a bağlı Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) verileri, geçen yıla kıyasla yaklaşık 10 kat artışla bu yıl İspanya'da 411.315 hektar ormanlık ve kırsal alanın yandığını ortaya koydu.

Yangınların yayılımı ve sayısı

EFFIS istatistiklerine göre, İspanya'da bu yıl içinde çıkan orman yangınlarının sayısı 252'yi buldu. Yangınlar özellikle ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde yoğunlaşırken, çıkan alevler toplam 411.315 hektarlık alanı kül etti.

Karşılaştırma olarak, 2024 yılında 219 yangının çıktığı ve 42.615 hektarlık alanın yandığı kaydedilmişti; bu verilerle aradaki farkın yaklaşık 10 kat olduğu görüldü.

Aktif yangınlar ve yerel etkiler

İspanya'da Leon kenti çevresi başta olmak üzere ormanlık alanlarda halen 14 noktada alevler yükselmeye devam ediyor.

Soruşturmalar ve gözaltılar

İçişleri Bakanlığı, haziran ayından bu yana orman yangınlarına neden oldukları gerekçesiyle 133 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını ve bunlardan 45'inin gözaltına alındığını duyurdu.

Portekiz'de durum

İber Yarımadası'ndaki yangınlarla mücadele eden diğer ülke olan Portekiz'de ise sadece temmuz ve ağustos ayının şimdiye kadar olan döneminde 250.000'den fazla hektar alan kül oldu. Ülkenin Arganil bölgesinde 13 Ağustos'ta başlayan ve üç ilçeyi etkileyen yangınlarda toplamda 64.000 hektarlık alan yandı; yetkililer bunun Portekiz'de bugüne kadar görülen en büyük yangın alanı olduğunu açıkladı.

Ağustos ayı başından bu yana orman yangınlarına karşı büyük mücadele veren Portekiz, habere göre haftaya sakin başladı.