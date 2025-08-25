DOLAR
40,99 0,36%
EURO
47,86 0,96%
ALTIN
4.446,84 -0,34%
BITCOIN
4.606.045,01 0,25%

İspanya'da Orman Yangınları 10 Kat Arttı: 411.315 Ha Kül Oldu

EFFIS verilerine göre İspanya'da bu yıl 411.315 hektar orman ve kırsal alan yandı; yangın sayısı 252, geçen yıla göre yaklaşık 10 kat arttı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 17:45
İspanya'da Orman Yangınları 10 Kat Arttı: 411.315 Ha Kül Oldu

İspanya'da Orman Yangınları 10 Kat Arttı: 411.315 Ha Kül Oldu

Avrupa Çevre İzleme Programı Copernicus'a bağlı Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) verileri, geçen yıla kıyasla yaklaşık 10 kat artışla bu yıl İspanya'da 411.315 hektar ormanlık ve kırsal alanın yandığını ortaya koydu.

Yangınların yayılımı ve sayısı

EFFIS istatistiklerine göre, İspanya'da bu yıl içinde çıkan orman yangınlarının sayısı 252'yi buldu. Yangınlar özellikle ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde yoğunlaşırken, çıkan alevler toplam 411.315 hektarlık alanı kül etti.

Karşılaştırma olarak, 2024 yılında 219 yangının çıktığı ve 42.615 hektarlık alanın yandığı kaydedilmişti; bu verilerle aradaki farkın yaklaşık 10 kat olduğu görüldü.

Aktif yangınlar ve yerel etkiler

İspanya'da Leon kenti çevresi başta olmak üzere ormanlık alanlarda halen 14 noktada alevler yükselmeye devam ediyor.

Soruşturmalar ve gözaltılar

İçişleri Bakanlığı, haziran ayından bu yana orman yangınlarına neden oldukları gerekçesiyle 133 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını ve bunlardan 45'inin gözaltına alındığını duyurdu.

Portekiz'de durum

İber Yarımadası'ndaki yangınlarla mücadele eden diğer ülke olan Portekiz'de ise sadece temmuz ve ağustos ayının şimdiye kadar olan döneminde 250.000'den fazla hektar alan kül oldu. Ülkenin Arganil bölgesinde 13 Ağustos'ta başlayan ve üç ilçeyi etkileyen yangınlarda toplamda 64.000 hektarlık alan yandı; yetkililer bunun Portekiz'de bugüne kadar görülen en büyük yangın alanı olduğunu açıkladı.

Ağustos ayı başından bu yana orman yangınlarına karşı büyük mücadele veren Portekiz, habere göre haftaya sakin başladı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamburg Limanı'nda Depo Yangını: A1 Otoyolu Trafiğe Kapatıldı
2
Bakan Göktaş Rize'de 63 Yıllık Kanbur Çiftini Ziyaret Etti
3
Adana'da düğünde silahlı kavga: 1 kişi öldü
4
Al Jazeera: Gazze'de 5 Gazeteci Öldü — Uluslararası Baskı ve Acil Eylem Çağrısı
5
Barzani: Bağdat Başkentimiz, IKBY Irak'ın Parçası
6
Vakfıkebir'de Şarampole Devrilen Hafif Ticari Araçta Sürücü Öldü
7
8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan