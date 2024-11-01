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İspanya'daki Gota Fria Olayı: İklim Değişikliği ve Sel Felaketi

İspanya'da yaşanan 'soğuk damla' olayı, iklim değişikliği nedeniyle şiddetini artırıyor ve can kaybına yol açıyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 18:58
İspanya'daki Gota Fria Olayı: İklim Değişikliği ve Sel Felaketi

İspanya'nın Gota Fria Olayı ve Sel Felaketi

Sonbaharda meydana gelen ve İspanyolların 'gota fria' yani 'soğuk damla' adını verdikleri hava olayı, bu yıl her zamankinden çok daha şiddetli yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, bu durumun iklim değişikliği etkisiyle arttığını belirtti.

Şiddetli Yağışların Etkileri

Valensiya ve çevresi, geçen salı gününden beri etkili olan şiddetli yağış nedeniyle büyük bir sel felaketi yaşadı. Ülkede şu ana kadar 150'den fazla can kaybı yaşandı ve kaybolan bireyler için arama kurtarma çalışmaları devam etmekte. Fırtına ve sel, yerleşim yerlerini sular altında bırakırken, binlerce insan elektriksiz kaldı.

İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Valensiya için tarihindeki en kötü yağışlardan birinin düştüğünü ve normalde bir yılda alınan yağış miktarının sadece 8 saat içinde yağdığını açıkladı.

İklim Değişikliği ile Sıklaşan Aşırı Hava Olayları

Türkeş, iklim değişikliği nedeniyle hidrolojik döngünün hızlandığını, bu durumun yağışların şiddetlendiğini ve aşırı hale geldiğini vurguladı. Akdeniz ve Güney Avrupa'da son yıllarda kış ve sonbahar mevsimlerinin kurak geçmesine dikkat çeken Türkeş, bu durumun bahar aylarında aşırı yağışlarla birleştiğini belirtti.

Gelecek Günlerde Beklentiler

Yaklaşık 20 gündür bölgedeki yüksek basıncın etkili olduğunu anlatan Türkeş, şu an İspanya’ya yerleşmiş olan alçak basıncın bu kadar kuvvetli yağışlara sebep olduğunu ifade etti. Valensiya, Barcelona ve çevresinde birkaç gün daha aşırı yağışların beklenmekte olduğu belirtiliyor.

Küresel İklim Değişikliği Mücadelesi

İklim değişikliği ile mücadelede Dünya genelinde başarılı adımlar atılamadığını vurgulayan Türkeş, gelecekte sıcak hava dalgalarının artışı, yağış rejimindeki değişiklikler ve kuraklık gibi olumsuz etkilerin daha da belirgin hale geleceğini uyardı.

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