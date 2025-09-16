İspanya'dan Gideon Saar'a Sert Tepki: La Vuelta Gerilimi Diplomatik Krizi Büyüttü

İspanya, La Vuelta gösterileri sonrası İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Başbakan Sanchez'i suçlayan sözlerine resmi tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 11:03
La Vuelta gösterileri sonrası diplomatik gerilim tırmanıyor

İspanya Dışişleri Bakanlığı, La Vuelta bisiklet yarışının final etabının İsrail karşıtı gösteriler nedeniyle durdurulmasının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Başbakan Pedro Sanchez ve İspanya'ya yönelik suçlayıcı sözlerine resmi tepki gösterdi.

Resmi haber ajansı EFE'nin aktardığına göre, İsrail'in İspanya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dana Erlich Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve Saar'ın "kabul edilemez söz ve tutumlarının" protesto edildiği bildirildi.

La Vuelta'daki İsrail karşıtı barışçıl eylemleri överek "İspanyol halkı ile gurur duyuyoruz" ve "İspanya Avrupa'nın onurunu kurtardı" diyen Başbakan Sanchez'in sözlerine tepki gösteren Saar, sosyal medya platformu X'ten paylaştığı mesajda Sanchez ve hükümetini "Filistin yanlısı kalabalığı kışkırtmakla" suçlayıp tutumunu "utanç verici" olarak nitelendirmişti.

Hükümet kaynaklarına göre, son aylarda İsrail'in çeşitli eylem ve açıklamaları nedeniyle Madrid, İsrail maslahatgüzarını birkaç kez Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. İspanya'nın Mayıs 2024'te Filistin Devleti'ni resmen tanıma kararının ardından İsrail, Madrid Büyükelçisini geri çağırmış ve bu zamana kadar İspanya'daki temsilini maslahatgüzar seviyesinde sürdürmüştü.

La Vuelta'nın final etabı 14 Eylül'de Madrid'de yoğun İsrail karşıtı gösteriler nedeniyle yarıda kesilerek tamamlanmamıştı. İki ülke arasındaki diplomatik gerilim, İspanya hükümetinin 9 Eylül'de Gazze'deki durum gerekçesiyle açıkladığı 9 maddelik yaptırımlar sonrası karşılıklı açıklamalarla daha da alevlendi.

La Vuelta'nın hemen ardından Başbakan Sanchez, Rusya örneğini işaret ederek İsrail'in de Gazze'yi işgalinden dolayı uluslararası tüm spor müsabakalarından men edilmesini talep etmişti. Ayrıca, İspanya devlet televizyonu RTVE'nin bugün yönetim kurulunu toplayıp, "İsrail'in çıkarılmaması halinde gelecek yıl Eurovision şarkı yarışmasına katılmama" kararı alması beklendiği bildiriliyor.

Diplomatik temaslar ve resmi protestoların sürmesiyle iki ülke arasındaki krizin kısa vadede çözülmesi beklenmiyor.

