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İspanya'dan İsrail'e Sert Tepki: UNIFIL'e İkinci Saldırı Kınandı

İspanya, İsrail'in UNIFIL'e gerçekleştirdiği ikinci saldırıyı kınayarak, uluslararası hukuka uyulmasını istedi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 18:05
İspanya'dan İsrail'e Sert Tepki: UNIFIL'e İkinci Saldırı Kınandı

İspanya, UNIFIL Saldırısını Kınadı

İspanya hükümeti, İsrail'in Lübnan'da Birleşmiş Milletler'e bağlı olan Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) karargahına yönelik düzenlediği ikinci saldırıyı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

İspanya Dışişleri Bakanlığı, son iki günde gerçekleşen bu saldırıda iki askerin yaralandığını belirterek, "İsrail'in bu tür eylemlerine derhal son vermesini bekliyoruz. Uluslararası insani hukuk ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına uymalıdır," ifadelerine yer verdi.

Durumun Ciddiyeti Vurgulandı

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, İspanyol Dışişleri kaynakları, İsrail'in UNIFIL'e yönelik saldırılarını "öncesinde tahmin edilemeyecek kadar ciddi bir durum" olarak tanımladı. Açıklamalarda, bu saldırıların tüm yönleriyle incelenmesi gerektiği de vurgulandı.

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