İspanya, İsrail'e Tam Silah Ambargosu Kararnamesini Onayladı

İspanya hükümeti, Gazze'deki soykırım gerekçesiyle İsrail'e tam silah ambargosu ve ilgili yaptırım kararnamelerini onayladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 14:55
Azınlık sol koalisyon hükümeti, Bakanlar Kurulu'nun haftalık olağan toplantısında İsrail'e yönelik yaptırımları düzenleyen Kraliyet kararnamesini onayladı.

Kararname ve kapsamı

Ekonomi, Ticaret ve Şirketler Bakanı Carlos Cuerpo, basın toplantısında "İsrail'e tam bir silah ambargosu için Kraliyet kararnamesi onaylandı. Bu, tüm savunma ekipmanlarının ve çift kullanımlı ürün ve teknolojilerin İsrail'e ihracatının ve ithalatının yasaklanmasını içeriyor." dedi.

Cuerpo, yaptırımların kapsamına ayrıca İsrail ile bağlantılı askeri amaçlı kullanım potansiyeli bulunan uçak yakıtlarına ilişkin transit başvurularının reddedilmesi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim yerlerinden kaynaklanan ürünlerin ithalatının ve reklamlarının yasaklanması kararlarının da dahil olduğunu bildirdi.

Nedenleri ve siyasi çerçeve

Bakan Cuerpo, alınan kararları "Gazze'deki soykırımın durması, İsrail üzerindeki siyasi baskıların artması için" alındığını vurguladı ve kararları hükümetin, İspanya'nın ve Başbakan Pedro Sanchez'in uluslararası liderliğinin insan haklarına bağlılığının bir kanıtı olarak nitelendirdi.

Cuerpo ayrıca, yasa dışı yerleşimlerden kaynaklanan ürünlerin ithalat yasağının "İspanya için kayda değer bir etkisi olmayacağını ancak burada faaliyet gösteren İsrailli şirketler için daha anlamlı bir etkisi olabileceğini" belirtti.

Uygulama ve hukuki güvence

Hükümet, yaptırımlarla ilgili eksik kalan kararnamelerin bugün onaylandığını ve bununla birlikte uygulamanın hukuki kapsamının garanti altına alındığını açıkladı. Cuerpo, hükümetin her üç ayda bir kamuoyunu bilgilendireceğini söyledi.

Cuerpo, aynı zamanda İsrail'in Gazze'deki eylemlerini kınamaya devam ettiklerini ve Hamas'ın rehineleri derhal serbest bırakmasını talep ettiklerini kaydetti.

Hükümetin pozisyonu ve uluslararası bağlam

Hükümet Sözcüsü ve Eğitim Bakanı Pilar Alegria, Başbakan Sanchez'in BM'de vurguladığı gibi Filistin Devleti'ni tanımanın aciliyet taşıdığını belirtti. Alegria, İspanya'nın mayısta bu adımı attığını ve şimdi Fransa, Portekiz, Kanada, İngiltere, Avustralya gibi ülkelerin benzer adımlarını gördüklerini söyledi.

İspanya hükümeti, 9 Eylül'de aldığı kararla İsrail'e karşı dokuz maddelik yaptırım paketini açıklamış, ancak ambargo ve askeri konularla ilgili maddelerin onaylanmasını teknik ve hukuki gerekçelerle bugüne kadar ertelemişti.

