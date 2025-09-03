DOLAR
İspanya, İsrail'in UNIFIL Saldırısını Şiddetle Kınadı

İspanya, İsrail'in UNIFIL personeline yönelik saldırısını kınadı; Madrid, personel güvenliğinin sağlanması ve 1701 sayılı kararın tam uygulanması çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 20:23
Madrid'ten güçlü tepki: UNIFIL personelinin güvenliği vurgulandı

İspanya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "İspanya hükümeti, İsrail'in UNIFIL birliğine yakın bir yerde düzenlediği, UNIFIL personelinin güvenliğini tehdit eden ve görevini yerine getirmesini engelleyen saldırıyı şiddetle kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tüm tarafların UNIFIL personelinin ve tesislerinin güvenliğini garanti altına alması gerektiği kaydedildi. Metinde ayrıca, "İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine saygı göstermesini temenni etmekteyiz. İspanya, Lübnan'ın istikrarına ve 1701 sayılı kararın tam olarak uygulanmasına olan sarsılmaz bağlılığını yinelemektedir." değerlendirmesi yer aldı.

UNIFIL'in Telegram hesabından yapılan paylaşımda, 2 Eylül'de UNIFIL'ın Lübnan'ın güneyinde yol temizleme çalışması yaptığı sırada İsrail ordusunun, barış gücü personeli yakınına 4 el bombası attığı belirtildi. Paylaşımda bu eylemin, 27 Kasım 2024'te uygulamaya konulan ateşkes anlaşmasından bu yana "en ciddi saldırılardan biri" olduğu ifade edildi.

UNIFIL, attığı el bombalarından birinin BM personelinin 20 metre, diğer üçünün ise 100 metre uzağına düştüğünü, dronların daha sonra Mavi Hat'ın güneyine döndüğünü kaydetti.

