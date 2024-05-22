İspanya, Norveç ve İrlanda’nın Filistin Devleti’ni tanıma kararı sonrası T.C. Dışişleri’nden açıklama: “Karardan memnun olduk”

Bazı ülkelerden bugün (22 Mayıs) peş peşe açıklama geldi. İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin Devleti’ni resmi olarak tanıyacaklarını duyurdu. Yapılan açıklama sonrasında ise Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan da bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkelerin almış olduğu bu karardan duyulan memnuniyet ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklamada, “İspanya, Norveç ve İrlanda’nın Filistin Devleti’ni tanıma kararı almasından büyük bir memnuniyet duymaktayız. Bu karar, uluslararası hukuk, adalet ve vicdanın gereğidir. Filistin’in uluslararası alanda hak etmiş olduğu statüye kavuşabilmesi ve gasp edilen haklarını geri kazanabilmesi açısından bu kararlar, oldukça önemlidir” ifadeleri kullanıldı.