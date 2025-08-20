DOLAR
İspanya ve Portekiz'de Orman Yangınları: 30 Nokta ve 6 Bölgeyle Mücadele

Ağustos başından beri İspanya'da 30 noktada, Portekiz'de 6 bölgede süren orman yangınları geniş alanları etkiledi; tahliyeler, can kayıpları ve müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 12:04
İspanya ve Portekiz'de Orman Yangınları: 30 Nokta ve 6 Bölgeyle Mücadele

İspanya ve Portekiz'de Orman Yangınları: 30 Nokta ve 6 Bölgeyle Mücadele

İspanya'da durum

Ağustos ayının başından bu yana süren yangınlarla mücadelede İspanya ve Portekiz alevleri söndüremiyor. İspanya'nın kuzeyinde Galiçya ile Kastilya ve Leon bölgelerindeki Ourense, Leon ve Zamora, güneyde ise Extremadura bölgesindeki Caceres kentlerini etkileyen yangınların 30 noktada sürdüğü bildirildi.

Sivil Koruma ve yerel yönetim yetkilileri, Leon'da hala 2 bin 300'den fazla kişinin geceyi evlerinin dışında geçirdiğini açıkladı. Leon ve Zamora'da halk, söndürme çalışmalarındaki eksiklikleri gerekçe göstererek iki gündür yerel yönetimlere karşı gösteri düzenliyor.

Galiçya'da Ourense'nin yüzölçümünün yüzde 10'una denk gelen 68 bin hektarlık alanın üç haftadır süren yangınlarda hasar gördüğü, bölgenin tarihindeki en büyük orman yangınlarıyla mücadele ettiği kaydedildi.

Güneyde, en büyük yangının sürdüğü Caceres'in Jarilla ilçesinde şimdiye kadar 15 bin hektarlık alanın yandığı; söndürme çalışmalarına yaklaşık 30 uçak ve helikopter ile 500 asker'in katıldığı bildirildi.

Hükümetin müdahalesi ve bilanço

Yangından en fazla zarar gören bölgeleri ziyaret eden Başbakan Pedro Sanchez, gelecek hafta yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında yanan alanları afet bölgesi ilan edeceklerini duyurdu. İspanya genelinde yılbaşından bu yana 340 bin hektardan fazla alanın yandığı, bunun yaklaşık 310 bin hektarının ağustos ayındaki yangınlarda hasar gördüğü belirtildi.

Ağustos ayından bu yana 33 binden fazla kişinin tahliye edildiği, yangınlarda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Portekiz'de durum

İber Yarımadası'nda İspanya ile eş zamanlı olarak Portekiz de orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülkede 6 noktada ormanlık ve kırsal alanlarda alevler yükseliyor.

Mirandela yerleşim yerindeki söndürme çalışmalarında bir iş makinesinin devrilmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Portekiz'de yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı şimdiye kadar 3'e yükseldi.

Her iki ülkede de yangınların yayılmasını önlemek için hava ve kara unsurlarının yoğun şekilde seferber edildiği, bölgede tahliye ve güvenlik çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

