Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 1 Tutuklama

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı; zanlılardan biri sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 19:31
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 19:31
Operasyon ve gözaltılar

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve naklinin engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda farklı miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

