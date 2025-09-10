Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 1 Tutuklama

Operasyon ve gözaltılar

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve naklinin engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda farklı miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.