İsrail Askerleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli şehirlerine dün gece düzenlediği baskınlar sonucunda 12 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında iki çocuk, bir üniversite öğrencisi ve eski tutuklular yer alıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, ortak bir açıklama yaparak, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki Filistinlilerin evlerine düzenli baskınlar gerçekleştirmeye devam ettiğini bildirdi. Gözaltıların yapıldığı şehirler arasında Beytüllahim, Nablus, El Halil, Kudüs ve Ramallah bulunuyor.

Açıklamada, baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği ve alıkonulan kişilerin ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı ifade edildi. Ayrıca, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli sayısının 12 bin 100’ü geçtiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gözaltı, baskın ve saldırılarda ciddi bir artış yaşanıyor. Bu süreçte, 167'si çocuk olmak üzere toplam 813 Filistinli hayatını kaybetti.