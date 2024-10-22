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İsrail Askerleri Batı Şeria'da 28 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu Batı Şeria'da gerçekleştirilen operasyonlarda 28 Filistinliyi gözaltına aldı. Baskınlar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 12:34
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 28 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Gözaltı Operasyonları Düzenliyor

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği baskınlarda, biri çocuk olmak üzere en az 28 Filistinliyi gözaltına aldı. Bu durum, bölgedeki gerginliği artırmaya devam ediyor.

Filistin Esirler Cemiyeti Açıklama Yaptı

Filistin Esirler Cemiyeti, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınların sürdüğünü bildirdi. Yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alınan Filistinliler arasında eski tutuklular da yer almakta.

Baskınlarda Evsizlik ve Tehditler Söz Konusu

Yapılan baskınların çoğu, El-Halil'in kuzeyindeki El-Arub Mülteci Kampı'nda gerçekleştirildi. Bu baskınlar sırasında birçok Filistinlinin evi tahrip edildi ve alıkonulan kişiler ile ailelerine yönelik tehditler savruldu.

Gözaltılar Artıyor

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 400'ü aştığı bildirildi. Bu dönemde, İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırılarla birlikte, işgal altındaki bölgedeki baskınlar ve gözaltılar da artış gösterdi.

Ölü Sayısı Üst Seviyelerde

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ve toprakları işgal eden İsraillilerin saldırılarında 165'i çocuk 759 kişi hayatını kaybetti.

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